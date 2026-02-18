الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري السوبر للكرة الطائرة

اختُتمت منذ قليل منافسات الجولة الرابعة، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، بالدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة عن الموسم الرياضي 2025-2026.
ويشارك 16 فريقًا قُسِّموا إلى مجموعتين؛ إذ تضم المجموعة الأولى كلًّا من: الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة، بينما تضم المجموعة الثانية كلًّا من: الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.
وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:
نتائج مباريات الجولة الرابعة – المجموعة الأولى
فوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة أشواط 3-0.
فوز هليوليدو على الترسانة بنتيجة أشواط 3-0.
فوز الاتحاد السكندري على سموحة بنتيجة أشواط 3-2.
فوز القناة على هليوبوليس بنتيجة أشواط 3-1.
نتائج مباريات الجولة الرابعة – المجموعة الثانية
فوز بتروجت على مصر للبترول بنتيجة أشواط 3-1.
فوز طلائع الجيش على وادي دجلة بنتيجة أشواط 3-1.
فوز الزمالك على الجزيرة بنتيجة أشواط 3-1.
فوز الطيران على الزهور بنتيجة أشواط 3-1.
يُذكر أن الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع في كل مجموعة ستتأهل إلى نهائيات دوري السوبر، في إطار المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.