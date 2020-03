ترامب: سأعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لمناقشة أخبار مهمة جدا حول «الفيروس الصيني»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلين عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية (في إشارة لإجراءت الوقاية من فيروس كورونا)، على سبيل المثال، إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم؛ ستأتي الأموال إليك قريبًا".

وأضاف ترامب، في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "هجوم (الفيروس الصيني) ليس خطأ أحد! الأمر سيكون أقوى من أي وقت مضى!".

وتابع: "سأحمي الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي كليًة".

