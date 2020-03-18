 ترامب: سأعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لمناقشة أخبار مهمة جدا حول «الفيروس الصيني» - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2020 1:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ترامب: سأعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لمناقشة أخبار مهمة جدا حول «الفيروس الصيني»

ترامب
ترامب
نسمة يوسف
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 1:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 1:43 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلين عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية (في إشارة لإجراءت الوقاية من فيروس كورونا)، على سبيل المثال، إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم؛ ستأتي الأموال إليك قريبًا".

وأضاف ترامب، في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "هجوم (الفيروس الصيني) ليس خطأ أحد! الأمر سيكون أقوى من أي وقت مضى!".

وتابع: "سأحمي الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي كليًة".

 

 

وأعلن ترامب: "سأعقد مؤتمرا صحفيا اليوم؛ لمناقشة أخبار مهمة جدا من إدارة الأغذية والأدوية (FDA) بشأن (الفيروس الصيني)".

 

 

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد استخدم في تغريدته مصطلح "الفيروس الصيني" بدلا من "فيروس كورونا" للإشارة إلى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك