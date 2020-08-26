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الرئيس الأمريكي يوفد مبعوثا إلى إثيوبيا لبحث أزمة تيجراي

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
وكالات
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 9:03 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 9:03 م

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، السناتور الأمريكي كريس كونز، في مهمة دبلوماسية مؤقتة للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأزمة في إقليم تيجراي في إثيوبيا.

وقال كونز في بيان إنه يشارك الإدارة الأمريكية مخاوفها بشأن "الوضع المتدهور في إقليم تيجراي، الذي يهدد السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي".

وأضاف كونز، بحسب مجلة فورين بوليسي: "أتطلع إلى التواصل مع رئيس الوزراء آبي أحمد ونقل قلق الرئيس".

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، في بيان اليوم الخميس، إن كونز سيتشاور أيضا مع الاتحاد الأفريقي.

ويحذر المسؤولون الأمريكيون والخبراء الإقليميون من أنه إذا تُرك الصراع من دون رادع، فقد يتحول إلى أزمة إقليمية كاملة، ويسبب آثارًا مزعزعة للاستقرار في البلدان المجاورة لإثيوبيا.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان القوات من إريتريا المجاورة بارتكاب مذابح ممنهجة بحق مئات المدنيين العزل في تيجراي في نوفمبر الماضي، بعد وقت قصير من اندلاع الصراع.

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