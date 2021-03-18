علق الفنان هشام سليم، على مشاركته بمسلسل «هجمة مرتدة» الذي يعتبر من ملفات المخابرات المصرية، قائلًا: «كنت بفصص في قراءة نص العمل، وبفهم كل كلمة بتتقال ليه».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، إن كون المسلسل من ملفات المخابرات المصرية، كان يمثل له بعضًا من الضغط في التدقيق في النص وقرائته بشكل جيد، معقبًا: «وكعمل فني بنلتزم بالمكتوب وندرس الشخصية».

وذكر أن المخرج أحمد علاء كان بمثابة الميزان الخاص بالممثلين من حيث تحسين أدائهم، معربًا عن أمنياته في أن يحظى العمل إعجاب الجمهور، خاصة لأن رجال المخابرات الذين تدور حولهم أحداث العمل لا يشعر بهم أحد، على الرغم من تحملهم مسؤولية كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن أصعب شيء في العمل هي أن تصل النتيجة للجمهور، متابعًا: «أهم حاجة ان الناس تصدقنا وهيصدقونا لأن القصة دي حقيقية وأحداثها حصلت بالفعل، ودي أكتر حاجة خايف منها لأن لازم الناس تعرف إحنا تعبنا أد إيه في العمل ده».

يذكر أن مسلسل “هجمة مرتدة” من بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبدالله وماجدة زكي ونصال الشافعي وندى موسى ومايان السيد وخالد أنور، ومن إخراج أحمد علاء.

ويذكر أن مسلسل «هجمة مرتدة» المقرر عرضه في رمضان المقبل من بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبدالله وماجدة زكي ونصال الشافعي وندى موسى ومايان السيد وخالد أنور، ومن إخراج أحمد علاء.

