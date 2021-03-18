لوف يحصل على الضوء الأخضر لضم المحترفين بإنجلترا لمنتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، بات بإمكانه ضم لاعبيه المحترفين في إنجلترا لقائمة منتخب الماكينات، الذي يستعد لخوض أولى مبارياته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في قطر، بعد تعديل قواعد الحجر الصحي الصارمة عند دخولهم ألمانيا.

ووافقت هيئة الصحة المحلية بمدينة دويسبورج الألمانية اليوم الخميس على سفر اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى منطقة شمال الراين - وستفاليا بشرط الخضوع لما يسمى "الحجر الصحي للعمل"، الذي يمنعهم من الاتصال بالآخرين خارج التدريبات والمباريات.

ويتعين على الوافدين من بريطانيا، بمن فيهم لاعبو كرة القدم، الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، وفقا للبروتوكول الذي وضعته ألمانيا مؤخرا لاحتواء السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا المستجد.

فتح هذا التغيير الباب أمام مشاركة كل من إيلكاي جندوجان، لاعب مانشستر سيتي، وبيرند لينو، حارس مرمى أرسنال، وتيمو فيرنر وكاي هافيرتز وأنطونيو روديجر، ثلاثي تشيلسي، مع المنتخب الألماني أمام منتخبي أيسلندا ومقدونيا الشمالية يومي 25 و31 مارس الجاري على الترتيب بمدينة دويسبورج.

ومن المقرر أن تتخلل هذين اللقائين مباراة أخرى للمنتخب الألماني مع مضيفه منتخب رومانيا في 28 من الشهر نفسه بتصفيات كأس العالم.