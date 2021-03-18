سعد الحريري: الهدف الأساسي من الحكومة المشَكَّلة وقف الانهيار بالليرة اللبنانية

أرجع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، سبب ارتفاع سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار إلى غياب الأفق عند المواطنين، مؤكدًا أن «الهدف الأساسي من الحكومة المُشَكَّلة في أقرب وقت هو وقف الانهيار بالليرة اللبنانية».

وقال الحريري، في تصريحات صحفية عقب لقاء الرئيس ميشال عون، مساء الخميس، أن لقاءه بالرئيس اللبناني استهدف تخفيف الصدام ما بين الجانبين وتهدئة الأمور، معلنًا إجراء اجتماع آخر مع «عون»، يوم الاثنين المقبل.

ووصل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مساء اليوم الخميس، قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، لبحث تشكيل الحكومة.

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أفادت بأن الرئيس ميشال عون حدّد موعداً للمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس لزيارة قصر بعبدا.

وقالت المديرية العامة للرئاسة، عبر حسابها على موقع تويتر اليوم، إنّ رئاسة الجمهورية تعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة.

وكان تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من نفس الشهر الذي هز مرفأ بيروت.