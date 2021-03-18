أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه جرى إعطاء 17. 7 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 173 ألفا و717 جرعة في اليوم الواحد.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 4. 1 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 11 أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 28. 3 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 103 آلاف و432 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وستة أسابيع.

يشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.