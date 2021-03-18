مصرع وإصابة 14 شخصا في انفجار حافلة تقل موظفين حكوميين بكابول

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أعلنت الشرطة الأفغانية، مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين؛ إثر انفجار حافلة تقل موظفين حكوميين بالعاصمة كابول.

وأوضحت الشرطة -في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس- أن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي في منطقة "سار إي كوتال" بكابول.

ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر أمني -لم تكشف عنه- قوله إن الحافلة كانت تقل موظفين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما أفاد شهود عيان بأن الضحايا نقلوا على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

ولم تعلن بعد أية جهة مسئوليتها عن الانفجار.