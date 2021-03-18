الدفاع الأفغانية: مقتل 9 جراء تحطم مروحية عسكرية بوسط البلاد

أعلن مسؤولون في أفغانستان، اليوم الخميس، تحطم مروحية عسكرية أفغانية في إقليم وردك بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم تسعة أفراد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية، إن المروحية، وهي من طراز "إم -17"، تحطمت أثناء هبوطها في منطقة "حصه أول بهسود"، مما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الأربعة، وخمسة من قوات الأمن.

وقال البيان إن التحقيق جار بشأن الحادث.

وقال مسؤولون محليون إن المروحية كانت في طريقها لإجلاء جندي مصاب من الإقليم المتنازع عليه، عندما وقع الحادث.

من ناحية أخرى، قُتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون في العاصمة كابول، إثر انفجار استهدف حافلة صغيرة، بحسب ما أعلنته شرطة كابول.

وقال المتحدث باسم قائد شرطة كابول، فردوس فارامارز، إن الحافلة تابعة لوزارة الاتصالات وكانت تقل موظفين يعملون في إدارات حكومية أخرى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.