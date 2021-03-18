أيسلندا تسمح بدخول المزيد من المسافرين إذا حصلوا على تطعيمات كورونا

من المقرر أن تسمح أيسلندا اعتبارا من اليوم الخميس، بدخول المزيد من المسافرين إلى البلاد، إذا تمكنوا من إثبات حصولهم على كامل التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أو تقديمهم إثبات صحيح يدل على إصابتهم بصورة سابقة.

ويتعين أن يكون اللقاح معتمدا للاستخدام من جانب "وكالة الأدوية الأوروبية"، الجهة الأوروبية المنظمة، بالإضافة إلى خضوعه للمواصفات التي وضعها كبير علماء الأوبئة في البلاد وللوائح الأيسلندية.

وذكرت السلطات في أيسلندا أن الشهادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والخاصة باللقاحات التي صادقت عليها المنظمة، سيتم قبولها أيضا.

ومن المرجح أن يفيد الاجراء الذي اتخذته الحكومة، المسافرين القادمين من بريطانيا والولايات المتحدة، وهما سوقان مهمان للسياحة الأيسلندية.

يذكر أن الدولة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي، والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 365 ألف نسمة، سجلت 29 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ونحو 6000 إصابة.