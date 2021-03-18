وفاة 36 عراقيا وإصابة 5443 آخرين بكورونا

كشفت إحصائية جديدة لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، عن وفاة 36 عراقيا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في العراق إلى 13 ألفا و896.



وذكرت الإحصائية اليومية لوزارة الصحة والبيئة، لمعدلات الإصابة بالفيروس الفتاك، أنه تم تسجيل 5443 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 779 ألفا و458 إصابة في حين سجلت حالات الشفاء 3892حالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 702 ألفا و667 حالة.



وأوضحت الإحصائية، أن عدد الفحوصات المختبرية المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 42 ألفا و246 فحصا ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات المختبرية إلى 7 ملايين و540 ألفا و606 فحوصات مختبرية في أرجاء العراق.