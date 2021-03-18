 ضبط 8 مخالفات وإنذار 5 محال بالغلق في حملة تفتيشية بمطروح - بوابة الشروق
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ضبط 8 مخالفات وإنذار 5 محال بالغلق في حملة تفتيشية بمطروح

أحمد سباق
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 2:46 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 2:46 م

شنت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة، ومباحث التموين، حملة على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات نظافة، وعدم وجود شهادات صحية، وتوجيه 5 إنذرات بالغلق متنوعة.

وجاءت المخالفات متنوعة ما بين مخالفة (سلامة وصحة مهنية، وحماية مدنية، وعقود وتراخيص مزاولة نشاط)، بالإضافة الى إعدام 5 كيلوات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية؛ للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظًا على صحة المواطنين وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

ووجه محافظ مطروح بمواصلة حملات المرور، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة، وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 


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