الحوثيون يعلنون إصابة هدف عسكري مهم في مطار أبها السعودي

أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، عن إصابة «هدف عسكري مهم» إثر عملية هجومية على مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال سريع، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الخميس: «بعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي استهدفت هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة».

وأضاف: «يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا العزيز»، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.