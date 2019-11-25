انطلاق التصفية النهائية لدوري أبناء مصر لمباريات كرة القدم بالاسكندرية

انطلقت التصفية النهائية لدوري أبناء مصر لمباريات كرة القدم بالإسكندرية، اليوم الجمعة، الذي أقيم بين عدد من المؤسسات الإيوائية لـ4 محافظات، وهي الغربية والبحيرة ومرسى مطروح والإسكندرية، وأقيم المهرجان برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المهرجان الرياضي يهدف إلى تشجيع أبناءنا على التعارف وتشجيعهم رياضيا وبناء قدراتهم الجسمانية.

أقيم المهرجان بحضور هبة أبو العمايم مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، وكان يوم حافلا بالنشاط والحيوية لأبناء المؤسسات الإيوائية للأربع محافظات، وكان شعاره التفوق والنجاح والمحبة والروح الرياضية بين جميع الفرق.