سامي قمصان : الأهلي حقق المطلوب أمام المريخ

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق المطلوب بالحصول على الثلاث نقاط أمام فريق المريخ السوداني، وتحقيق الفوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار قمصان إلى أن الأهلي كان بحاجة إلى تحقيق الفوز لتصحيح المسار بعد فقدان عدة نقاط خلال الجولات الماضية، وأن الفريق أنهى هذه المرحلة بنجاح بتصدر بطولة الدوري وإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة الإفريقية، على الرغم من ضغط المباريات والإصابات العديدة.

وأوضح: «سوف نستعد بقوة لمباراة الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وكذلك المباريات المحلية، ولدينا فترة توقف دولي نسعى خلالها إلى تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب على الرغم من انضمام اللاعبين الدوليين إلى المنتخب، بالإضافة إلى المحترفين الذين تم استدعاؤهم لمنتخبات بلادهم».

وشدد المدرب العام للفريق على أن جمهور الأهلي هو سر الانتصارات التي يحققها الفريق، لافتًا إلى دورهم الكبير في تحفيز اللاعبين والعودة إلى المباراة بعد استقبال هدف المريخ ثم تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.