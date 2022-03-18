تعاون إماراتي بيلاروسي في المجال العسكري

عُقد، اليوم الجمعة، اجتماع إماراتي بيلاروسي ثنائي، بحث فيه الطرفان التطوير العسكري والتعاون بين الدولتين.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، مساء اليوم الجمعة، عقد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي اللواء أوليج فوينوف مع الملحق العسكري في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا وبيلاروسيا (بالتزامن) العقيد خميس سالم محمد خميس الكتبي، اجتماعًا، بحثا فيه التعاون العسكري.

وذكرت الوكالة: «ناقش الطرفان خلال الاجتماع حالة وآفاق تطوير التعاون العسكري الثنائي بين جمهورية بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الدولي والإقليمي».