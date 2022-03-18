كويريتارو يحقق فوزا صعبا على أتلتيكو سان لويس في الدوري المكسيكي

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حقق كويريتارو فوزا صعبا أمام أتلتيكو سان لويس وتغلب عليه 2 / 1 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في مباراة الفريقين بالمرحلة العاشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ورفع كويريتارو رصيده إلى 11 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد أتلتيكو سان لويس عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

وتقدم كويريتارو بهدف سجله أنخيل سيبولفيدا من ضربة جزاء في الدقيقة 61 ثم تعادل أتلتيكو سان لويس بهدف للاعب أوناي بيلباو من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

بعدها طرد رامون خواريز من صفوف أتلتيكو سان لويس في الدقيقة 72 وسجل ليوناردو سيكويرا هدف الفوز لكويريتارو في الدقيقة 77 .