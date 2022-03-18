مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: لدينا وثائق تثبت تورط واشنطن بتنفيذ برنامج بيولوجي في أوكرانيا

قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، إن روسيا اكتشفت معلومات عن تنفيذ سلطات كييف مشاريع خطرة ضمن برنامجها العسكري البيولوجي.

وأضاف أن مشاريع كييف البيولوجية الخطرة كانت بدعم وإشراف مباشر من وزارة الدفاع الأمريكية، مؤكدًا أن هناك تعاون أوكراني أميركي في أبحاث بيولوجية خطيرة.

‏وتابع: «لدينا وثائق تثبت تورط واشنطن بتنفيذ برنامج بيولوجي في أوكرانيا»، مضيفًا: «بلغت قيمة التمويل الأمريكي 32 مليون دولار ذهبت مباشرة إلى مختبرات عسكرية أوكرانية».

وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الـ23، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.