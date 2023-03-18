جنرال أوكراني: روسيا تحاول حصار باخموت بالكامل

قال قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي، أمس الجمعة، إن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في عدة اتجاهات في محاولة لحصار مدينة باخموت الشرقية الصغيرة بالكامل.

وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي "لا تزال باخموت بؤرة الأعمال العدوانية. المعارك من أجل المدينة مستمرة"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "العدو يستخدم كل قواته ويحاول اختراق الدفاع في عدة اتجاهات ومحاصرة المدينة بالكامل".

ويشكل الاستيلاء على باخموت أولوية لدى روسيا في استراتيجيتها للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا.

وأسقط الجيش الأوكراني اليوم السبت 11 طائرة مسيرة إيرانية من طراز "شاهد" من بين 16 طائرة أطلقت باتجاه الأراضي الأوكرانية حسبما ذكر الجيش الأوكراني في بيان له، فيما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان، أن القوات الروسية شنت أمس 34 ضربة جوية بينها 11 باستخدام طائرات بدون طيار "درونز" إيرانية من طراز شاهد.

وقال البيان إن أكثر من 60 بلدة في دونيتسك (شرق) وخاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب) شهدت قصفا روسيا صاروخيا ومدفعيا.

في سياق متصل أكدت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم مواصلة القوات الروسية محاولات التقدم باتجاه مدينة باخموت ومدن وبلدات أخرى في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشكلان إقليم دونباس، مشيرة إلى تصدي قواتها لأكثر من 100 هجوم روسي خلال يوم واحد على جبهات باخموت وليمان وأفدييفكا ومارينكا وشختار بدونيتسك.