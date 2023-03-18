أتلتيك بيلباو يستعيد توازنه بفوز ثمين على بلد الوليد في الدوري الإسباني

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استعاد فريق أتلتيك بيلباو توازنه في الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزا ثمينا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه بلد الوليد 3 / 1، مساء الجمعة، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وأنهى أتلتيك بيلباو الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله اينييجو مارتينيز في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، عزز بيلباو تقدمه بهدف للاعب جوركا جوروزيتا في الدقيقة 57 ثم رد بلد الوليد بهدف أحرزه سايل لارين في الدقيقة 74.

وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، اختتم ميكيل فيسكا التسجيل بالهدف الثالث لأتلتيك بيلباو وسجله من ضربة جزاء.

وحقق بيلباو الفوز أخيرا بعد أن شهدت مبارياته الأربع السابقة في الدوري ثلاث هزائم أمام أتلتيكو مدريد وجيرونا وبرشلونة وتعادلا أمام رايو فايكانو.

وارتفع رصيد أتلتيك بيلباو إلى 36 نقطة ليقفز إلى المركز السابع بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.