 السبت 18 مارس 2023.. أسعار الدواجن تقفز 4 جنيهات وزيادة طفيفة في أسعار البيض الأحمر - بوابة الشروق
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السبت 18 مارس 2023.. أسعار الدواجن تقفز 4 جنيهات وزيادة طفيفة في أسعار البيض الأحمر

محمد فوزي
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 11:53 ص | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 11:53 ص

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء 4 جنيهات بالمزارع المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 18 مارس 2023، لتسجل 74 جنيها للكيلو، مقابل 70 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، فإن سعر الدواجن في محلات الطيور للمستهلك النهائي تصل إلى 85 جنيها للكيلو، ويصل سعر كيلو الأوراك إلى 87 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 185 و195 جنيها.

وتوقع السيد، ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، مرجعا ذلك إلى زيادة الطلب المتوقعة على السلعة الاستيراتيجية في أول أيام رمضان.

وذكر السيد أن قطاع الدواجن يشهد أزمة حاليا غير مسبوقة من قبل، قائلا: «سعر الذرة وصل 20 ألف جنيه للطن ومش موجود».

وأضاف السيد، أن أسعار البيض الأحمر شهدت زيادة طفيفة بقيمة جنيها واحدا في الطبق، ليسجل 102 جنيه من المزرعة، بينما استقر سعر البيض الأحمر عند 96 جنيها للطبق.

وذكر أنه من المفترض أن يتراوح سعر البيض للمستهلك النهائي بين 106 و112 جنيها، لافتا إلى بيع سعر طبق البيض يباع بـ125 جنيها في بعض الأسواق.


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