وزير الخارجية التركي: ننسق لزيارة يجريها الرئيس أردوغان لمصر قريبا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنّه بحث مع سامح شكري وزير الخارجية، التنسيق لعقد لقاء قريب بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، بعد مباحثات ثنائية في القاهرة اليوم السبت، أن هناك مساعي لتحقيق هذه الخطوة في وقت قريب.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا لزيارة يجريها الرئيس التركي لمصر ولقاء مع الرئيس السيسي، وقد يكون ذلك قبل الانتخابات الرئاسية (مقررة في مايو المقبل) أو بعدها.

وأوضح أن التنسيق لهذا اللقاء يقع على عاتق وزيري خارجية البلدين، مؤكدا أن فتح علاقات بعد تسع سنوات يجب أن يلقى الترحيب والسعي وسيتم العمل بجد لتحقيق ذلك.

وأشار إلى إجراء مباحثات كذلك بشأن تبادل الزيارات على المستوى الاستخباراتي، مؤكدا أن زيارته للقاهرة اليوم هي بداية لما يمكن أن يتم بذله في المرحلة المقبلة.

وبدأ الوزير التركي، زيارة رسمية للقاهرة، تلبية لدعوة من سامح شكري وزير الخارجية، الذي كان قد زار تركيا قبل أسابيع في أعقاب تعرض البلاد لزلزال مدمر كانت آثاره كارثية.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية، وبعدها ترأسا جلسة مباحثات بين الوفدين المصرى والتركي، وتم تناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.