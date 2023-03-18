رئيس الوزراء الباكستاني السابق: ردود الفعل ستكون قوية في حالة اعتقالي أو قتلي

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، قبل ساعات من مثوله أمام محكمة أصدرت مذكرات للقبض عليه إن ردود الفعل على اعتقاله أو محاولة قتله ستكون قوية وعلى مستوى البلاد.

وقال عمران خان لوكالة رويترز: "حياتي مهددة أكثر من ذي قبل" مضيفا أنه يشعر بالقلق إزاء رد الفعل على اعتقاله أو أي محاولة لاغتياله. وأضاف "أشعر أنه سيكون هناك رد فعل قوي جدا وسيكون رد فعل على مستوى باكستان".

وقاد أسطورة الكريكيت السابق احتجاجات في عموم البلاد بعد الإطاحة به من السلطة العام الماضي، ويواجه عددا كبيرا من الدعاوى القضائية. وحاولت الشرطة القبض عليه يوم الثلاثاء لكن دون جدوى مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع أعضاء في حزبه.

وقال خان (70 عاما) في مقابلة بمنزله في لاهور قبل التوجه إلى إسلام اباد في وقت مبكر من اليوم السبت إنه شكل لجنة لقيادة حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه في حالة اعتقاله. وأشار إلى أنه يواجه 94 قضية.

وأضاف خان الذي أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في نوفمبر الماضي أن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.

ولم يرد الجيش ولا الحكومة على طلبات تعليق.

ونفت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف أنها تقف وراء القضايا ضد خان. وقال الجيش، الذي يلعب دورا كبيرا في باكستان حيث تولى السلطة فيها لقرابة نصف تاريخها الممتد منذ 75 عاما، إنه لا يزال محايدا فيما يتعلق بالسياسة.

وقال خان إنه لا يوجد سبب لاحتجازه الآن في ضوء الإفراج عنه بكفالة في جميع القضايا. وفي حالة إدانته في أي من القضايا، فمن الممكن صدور قرار استبعاده من خوض الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال "تراني المؤسسة تهديدا في الوقت الحالي بشكل ما. وهذه هي المشكلة".

وأدت محاولة الشرطة الأسبوع الماضي لاعتقال خان إلى اشتباكات أصيب فيها العشرات.

وحشد خان تأييدا شعبيا في أوساط الباكستانيين في ظل ارتفاع التضخم إلى معدلات هي الأكبر في عقود والتباطؤ الاقتصادي الذي سبب حالة من الشلل إذ تنفذ البلاد إصلاحات مالية مؤلمة لتجنب التخلف عن سداد ديونها.

ويشارك الآلاف في كل مرة دعا فيها إلى المظاهرات.

وقال خان "أعتقد أن أولئك الذين يحاولون ذلك غير قادرين على إدراك الوضع. وللأسف، فإن العقل الذي يفكر في إما قتلي أو اعتقالي لا أعتقد أنه يدرك الوضع الذي وصلت إليه باكستان الآن".

وذكر أن الجيش لعب دورا في الإطاحة به من السلطة بعدما ساءت العلاقات مع قائد الجيش السابق الجنرال قمر جاويد باجواه الذي تقاعد في نوفمبر الماضي. وأضاف أن القائد الجديد الجنرال عاصم منير يتبع السياسة ذاتها.

ونفى الجيش في السابق الاتهامات الذي يوجهها له خان.

وقال خان "كما تعلمون، يلعب (الجيش) دورا طوال تاريخنا الممتد منذ 70 إلى 75 عاما. لكن ينبغي أن يكون هذا الدور متوازنا الآن. عليكم إحداث هذا التوازن الآن لأن التوازن السابق لم يعد مجديا".