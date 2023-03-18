مسئول: الجيش الروسي يدمر مجمعا للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه

كشف عضو مجلس الإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روجوف، أن القوات الروسية استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب بمدينة زابوروجيه، المركز الإداري للمقاطعة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، عن روجوف قوله عبر صفحته الخاصة على منصة "تليجرام": "في وقت مبكر من صباح اليوم، تم توجيه ضربة لمجمع مطاعم مونيكا بيلوتشي، الواقع على أراضي مجمع سكني في مدينة زابوروجيه المحتلة مؤقتًا والذي كان يستخدم كمجمع سكني للمرتزقة".

وبحسب روغوف، كان هذا المجمع أحد القواعد الرئيسية لمقاتلي الفيلق الأجنبي في أوكرانيا.

وأضاف روجوف: "هنا تم العثور على مرتزقة ومدربين نازيين أجانب. ووفقًا لأبناء بلدي، فإن عدد جثث المسلحين الذين تم إخراجها من تحت الأنقاض قد وصل إلى العشرات".

وتقع أكثر من 70% من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.