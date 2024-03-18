 سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بفندق الجوهرة بالهرم - بوابة الشروق
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سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بفندق الجوهرة بالهرم

فندق الجوهرة بالهرم
فندق الجوهرة بالهرم
وليد ناجي
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:36 ص

شب حريق هائل بفندق الجوهرة بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران ومحاصرتها.

وقال أحد شهود العيان بالمنطقة إن أهالي منطقة الكوم الأخضر بالهرم فوجئوا منذ قليل باندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب من داخل فندق الجوهرة بالهرم، مشيرا إلى أن النيران ارتفعت بشكل كبير خلال دقائق معدودة.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية دفعت بسيارات الإطفاء فيما فرضت القوات الأمنية كردونا حول الفندق ومنعت المتواجدين من الوصول إليه أو الاقتراب منه في محاولة للسيطرة على النيران.

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