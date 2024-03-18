الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.



وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وستدخل حيز التنفيذ في غضون الأيام المقبلة عندما تنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل.



كما يحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي التعامل تجاريا مع المستهدفين.



وأخفقت محاولة سابقة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بعد معارضة المجر المؤيدة بقوة لإسرائيل.



ويتطلب تنفيذ العقوبات إجماعا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل.



ويشكو الفلسطينيون من تزايد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد قراهم وبساتين الزيتون.