إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر لإجراء مفاوضات حول غزة

تعتزم إسرائيل أن تشارك، للمرة الأولى منذ أسابيع، في مفاوضات غير مباشرة بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في الحرب على قطاع غزة، حسبما ذكر موقع يديعوت أحرونوت الإخباري الإسرائيلي.



وذكر الموقع أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سمح في وقت متأخر من يوم الأحد بمغادرة وفد إلى قطر.



ومن المتوقع أن يغادر المفاوضون الإسرائيليون، بقيادة رئيس جهاز المخابرات الخارجية الموساد، ديفيد بارنيا، إلى الدوحة في وقت لاحق اليوم الاثنين.



ويسعى الوسطاء من مصر قطر والولايات المتحدة، خلال اجتماع الدوحة، إلى تحقيق تقدم في المحادثات المتوقفة مؤخرا بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين الإسرائيليين مع الأسرى الفلسطينيين.



ومع ذلك، فإن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لم يمنح فريق التفاوض سوى تفويضا عاما، حسبما قال الصحفي الإسرائيلي ذو العلاقات الجيدة باراك رافيد من بوابة الأخبار أكسيوس في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، بعد اجتماع مجلس الوزراء.



وكانت حركة حماس الفلسطينية قد قدمت في وقت سابق اقتراحا جديدا للوسطاء. وفيه لم تعد حماس تطالب إسرائيل بإنهاء الحرب قبل تبادل أول دفعة من المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



ووفقا للاقتراح، فإن حماس ستجعل فقط وقف الأعمال العدائية من جانب إسرائيل شرطا أساسيا للمرحلة الثانية من إطلاق سراح المحتجزين. وهكذا اقتربت حماس من مضمون الخطة متعددة المراحل التي قدمها الوسطاء قبل بضعة أسابيع وقبلتها إسرائيل.



والآن بعد أن غيرت حماس موقفها، أصبحت إسرائيل مستعدة للمشاركة في محادثات الوساطة غير المباشرة في قطر لأول مرة منذ أسبوعين، وفقا لموقع يديعوت أحرونوت.ولا تجري إسرائيل وحماس مفاوضات بشكل مباشر.



يذكر أنه خلال وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراح 105 محتجزين. ووفقا للحكومة الإسرائيلية، لا يزال حوالي 100 محتجز على قيد الحياة.