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أعداد جريدة الشروق
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أفغانستان: القوات الجوية الباكستانية تستهدف عدة مواقع داخل كابول

كابول (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 10:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 10:41 ص

أفادت تقارير بأن القوات الجوية الباكستانية نفذت هجمات جوية داخل أفغانستان.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية، أن ما لا يقل عن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الباكستانية استهدفتا صباح اليوم الاثنين عدة مواقع في منطقة بيرميل في إقليم باكتيكا بشرق أفغانستان.

وأشارت وسائل إعلام باكستانية أنه من المحتمل أن يكون قد تم استهداف مواقع ومخابئ لحركة طالبان باكستان في الهجمات غير المتوقعة.

وأكدت حركة طالبان باكستان، في بيان صدر بعد فترة قصيرة من الهجمات، وقوع الهجمات الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية.

وأضافت الحركة في بيانها أنه بالإضافة لقصف ثلاث مناطق في منطقة بيرميل في إقليم باكتيكا، تم استهداف مناطق في إقليم خوست بجنوب شرق أفغانستان.

ولم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بالخسائر البشرية والأضرار المادية المحتملة الناجمة عن هذه الهجمات.


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