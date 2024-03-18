وزير الخارجية: مصر حريصة على بذل كل الجهود الممكنة في دعم الأونروا لأداء مهامها

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه يجب تقديم الدعم الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني بالعاصمة الإدارية، اليوم الاثنين، أن تقديم الدعم للوكالة مهمة للإضطلاع بدورها في هذه الفترة الكارثية.



وأشار إلى أن المسئولية المعنوية في هذا الإطار ينبغي أن يتشارك فيها الجميع، مرحبا بالترحيب الكامل للتنسيق بين مصر والوكالة ومفوضها.



ونوه بأن مصر حريصة على بذل كل الجهود الممكنة من أجل مساعدة وكالة الأونروا من أجل أداء مهامها.