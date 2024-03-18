جراحة في القلب تهدد تأهل الدراج السلوفاكي ساجان لأولمبياد باريس

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بات الدراج السلوفاكي بيتر ساجان، بطل العالم لسابق الطريق ثلاث مرات، مهددا بعدم التأهل لسباقات الدراجات الجبلية في أولمبياد باريس الصيف المقبل بسبب جراحة في القلب.

وتردد أن ساجان / 34 عاما / خضع لجراحة أولية في الفترة الأخيرة، وإن لم يتأكد هذا الأمر مطلقا.

وقال اللاعب السلوفاكي على شبكة (انستجرام) "أثناء التدريب على المسارات الصخرية في مارسيليا،تسارعت دقات قلبي".

وأضاف "لا داع للقلق، سأخضع لعملية جراحية في القلب الأسبوع المقبل، وأثق أنني سأعود قريبا إلى المنافسات".

وأنهى ساجان مسيرته في سباق الطريق العام الماضي، وسبق أن فاز ببطولة العالم لسباق الطريق ثلاث مرات متتالية بين عامي 2015 و2017 بخلاف الفوز في 12 مرحلة بسباق فرنسا للدراجات بخلاف الفوز في مراحل أخرى بسباقات الجائزة الكبرى في إيطاليا وإسبانيا.

وسبق أن شارك ساجان أيضا في السباقات الجبلية من ضمنها أولمبياد ريو دي جانيرو في عام 2016.