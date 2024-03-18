تقارير: عصابات هايتي توسع نشاطها إلى أحياء أكثر ثراء

بدأت أعمال العنف، في دولة هايتي التي تعصف بها أزمة، في الانتشار بشكل متزايد إلى أحياء الطبقة الثرية التي كانت في السابق هادئة إلى حد كبير.

وتقدم أفراد العصابات إلى منطقتي لابولي وتوماسين في جنوب العاصمة بورت أو برنس اليوم الاثنين، وفقا لتقارير متعددة لوسائل الإعلام المحلية، حيث نهبوا عدة منازل وفرع أحد البنوك.

وأفادت التقارير بأنه عندما تمكنت الشرطة من استعادة السيطرة على المنطقتين، تم العثور على 10 جثث في الشوارع.

واستمرت الأزمة في هايتي في التصاعد في الأسابيع الأخيرة. ومنعت العصابات القوية في الدولة الكاريبية رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري من العودة إلى البلاد من رحلة في الخارج.

وقد وافق هنري على الاستقالة، وسيجري تشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء للانتقال إلى الانتخابات في هايتي، والذي سيعين رئيس وزراء مؤقت جديد.

وكانت العصابات الإجرامية القوية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من هايتي قد طالبت باستقالة هنري.

وقد تولى هنري منصب رئيس الوزراء مؤقتا في هايتي في 20 يوليو 2021، بعد نحو أسبوعين من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وقبل أقل من 36 ساعة من وفاته، عين مويس هنري رئيسا للوزراء، ليكون السابع خلال ولايته.

ويشار إلى أن هايتي، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، ليس لديها حاليا أي مسؤولين منتخبين-لا رئيس ولا برلمان.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن العصابات الإجرامية كانت تسيطر على نحو 80% من العاصمة بورت او برنس قبل بدء الموجة الحالية للعنف. وتصاعد الوضع بصورة كبيرة منذ نهاية فبراير الماضي، كما تم فرض حالة الطوارئ.