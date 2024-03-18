استعرضت الإعلامية بسمة وهبة، تصريحات سابقة للفنان سعد الصغير، قال فيها إن الفنان تامر حسني، رفض الاستعانة به في أغنية «100 وش» الشعبية؛ خوفًا من إمكانياته الصوتية.

وقال سعد، في الفيديو الذي عرضته الإعلامية خلال تقديمها لبرنامج «العرافة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «كان نفسي أغني مع تامر حسني لكنه مرضيش يجيبني أنا عشان هو خايف، جاب مصطفى حجاج صوته على قده وشيبة صوته على قده ودياب صوته على قده، قال لو جبت سعد هياكلني، بقول له يا تامر عيب أنا كنت هغني مكنتش هاكلك في الغنا».

ولم تتمكن الإعلامية من تمالك نفسها، وضحكت وهي تقول: «إيه يا تامر يا حسني أنت خايف من سعد الصغير ينفع كده، سعد الصغير قطر وهيدوسك.. سعد دي كوميديا أكيد بتهزر في الفيديو ده».

وأشار الفنان إلى أن تصريحاته كانت ساخرة، قائلًا: «والله كنت بهرج.. مصطفى حجاج بمليون واحد زي سعد، بعد الفيديو ده الجمهور مسكني لكن أنا بهرج، شيبة صوته بمليون واحد زي سعد»، بحسب تعبيره.