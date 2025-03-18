الفنانة صفوة: عندما تشعر بالخوف ألجأ لعمليات التجميل لكن بحدود معقولة

قالت الفنانة صفوة، إنها دائمًا تشعر بالخوف من المستقبل وما الذي يخبئه لها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أوضة ضلمة» عبر شاشة «هي»، أن عندما تشعر بالخوف تلجأ لعمليات تجميل لكن بحدود معقولة.

لكنها أوضحت أن إجراءها عمليات تجميل لا يعني توقف شعورها بالخوف، مشيرة إلى أن خوفها من الغد مرتبط بالوضع الصحي.

وتابعت: «كل تجعيدة في الوجه هي عمر عدَّى»، منوهة أن هذا الأمر مرتبط دائمًا بحجم الأدوار الفنية التي تُجسدها.

ولفتت إلى أنها عندما تُبرم اتفاقًا مع شركة إنتاج فإنها تحرص على الالتزام بما تتفق عليه، وأنن يكون هناك رقي في التعامل، لكن هذا الأمر قد يفهمه الطرف الآخر بأنه ينم عن حالة ضعف.