رد الكاتب الصحفي خالد صلاح، مؤلف مسلسل «معاوية» المثير للجدل، على فتاوى تحريم المسلسل الصادرة عن أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر، مؤكدًا عدم وجود نص شرعي صريح يحرم تجسيد الصحابة، معتبرا أن هذه الفتاوى هي اجتهادات شخصية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»: «لا يأتيهم الوحي، هذا اجتهاد لمن أخرجوا الفتوى في الازهر».

وعلق على فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، بتحريم تجسيد الأنبياء والصحابة، قائلا: «هذا اجتهاده، كثر خيره، هذا هو اجتهاده؛ لكن ماذا نقول عن هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، في البلدان التي سمحت بعرض المسلسل؟».

وأضاف أن المسلسل سعودي ويُبث على منصات سعودية وليس على قنوات مصرية حتى الآن.

وتساءل: «هل الدين حسب كل بلد، أم أن له روحا واحدة وطريقة تفكير واحدة؟».

وتابع: «الأزهر على رأسي كمؤسسة، ولكن في هذا القرار، أنا أقول لا يوجد نص شرعي، لا يستطيع أحد أن يأتي بحديث لرسول عليه السلام أو قال عمر أو أبي بكر رضي الله عنهما، هو اجتهاد، وهذا الاجتهاد يقابله اجتهاد آخر من علماء آخرين في بلدان أخرى مثل السعودية التي تذيع المسلسل».

كما رد على فتوى الدكتور عبد العزيز النجار، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، بأن المسلسل «يفتح باب الفتنة»، قائلا: «لماذا نظل نحمل ذنب جريمة وقعت من 1400 سنة، فيبقى أنت سني وأنا شيعي؟ لماذا نظل نحمل ثأر جريمة لم نرتكبها؟ المسلسل سينير ولن يحل كل المشكلات، فنحن ندور في ثأر تاريخي لابد أن نتخلص منه، وننظر لبعض بالروح المحمدية المستمدة من القرآن، لازم نحاول».

وأكد أن واحدة من أكبر مشاكل الأمة اليوم هي وجود تيارات متطرفة جامحة إرهابية مستندة إلى الدين، مشددا أنه: «إذا لم نستطيع أن نتحرر منها، فسنظل إلى مزيد من التخلف».