استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية

أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب خالد صالح قرعان (25 عاماً)، وإصابة ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر طبية إن الشاب قرعان استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متوسطة في الفخذ والقدم واعتداء بالضرب.

وسيتم تشييع جثمان الشهيد بعد صلاة الظهر من أمام مستشفى قلقيلية الحكومي، إلى مسقط رأسه بالمدينة، حيث سيوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت وحدات خاصة تابعة للاحتلال تبعتها تعزيزات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت حي "كفر سابا" بالقرب من صرح الشهداء فجر اليوم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل عشوائي اتجاه المنازل، ثم داهموا مقهى بالمنطقة تواجد فيه شبان ما أدى إلى استشهاد الشاب خالد، الذي كان من المقرر إقامة حفل زفافه بعد العيد مباشرة، وإصابة ثلاثة آخرين.

وفرضت قوات الاحتلال حظر التجول، و أعاقت عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر وطواقمها الطبية، ومنعتها من الوصول إلى الإصابات فور الإعلان عنها من خلال توقيفها.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنيّن: نصر عدوان وسعيد سلامة، خلال تواجدهما بالمقهى الذي تم اقتحامه.