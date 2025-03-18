حزب الله العراقي: الشعب الفلسطيني يتعرض لحروب إبادة ومجازر صهيونية امتدت لعقود

حذرت المقاومة الإسلامية في كتائب حزب الله العراقي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن فلسطين وشعبها تعرض ويتعرض اليوم مجددا إلى حروب إبادة امتدت لعقود تتواصل فيها المجازر البشعة والقتل الممنهج بدعم أمريكا ودول الغرب لاقتلاع هذا الشعب الأبي من أرضه، وقد زادت عليه أنظمة الخيانة التي تسعى إلى خنق القضية الفلسطينية وتصفيتها لصالح "الكيان الصهيوني".

وذكر البيان "أن جرائم القتل الصهيونية المستمرة، بحق الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها تتحمله الولايات المتحدة الامريكية المسؤولية لدعمها المطلق لهذا الكيان الإجرامي، بالسلاح الفتاك والغطاء السياسي، مما يجعلها شريكة في كل جريمة تُرتكب بحق الفلسطينيين".

وشدد البيان أن" صمود الشعب الفلسطيني لن يُكسر رغم المجازر ومسلسل القتل والتخريب، وهو شاهد على أحقية قضيته، وبسالة مجاهديه، وسيبقى شعب العراق على العهد في دعم أهلنا في فلسطين بما يملك من إمكانات".

كانت إسرائيل استأنفت فجر اليوم الثلاثاء، غاراتها الجوية على قطاع غزة وأسفرت الغارات عن استشهاد وجرح مئات الأشخاص في القطاع.