توقع المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة، منوهًا أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال خلال مداخلة لقناة «الجزيرة»، صباح الثلاثاء، إن الوضع الصحي في غزة كارثي مع خروج 25 من أصل 38 مستشفى عن الخدمة، داعيًا إلى إقامة مستشفيات ميدانية داخل القطاع.

وطالب بتدخل فوري من المجتمع الدولي لوقف القتل الصامت بحق الفلسطينيين، قائلًا: «المنظومة الصحية تعيش أسوأ ظروفها، ونحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».

وأضاف: «العالم تركنا وحدنا نواجه الموت بلا إمكانيات، والمشهد كان فظيعًا وقاسيًا على قلوبنا؛ لأنه جدد أيام الحزن الأولى بعد ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء.. لكن الملجأ إلى الله، نحن تركنا لوحدنا في غزة نقاوم ونقاسي هذا الألم والشدة، وشعبنا صابر وصامد».

ونوه أن عدد سكان منطقة الشمال بلغ 1.2 مليون مواطن بعد إتمام عملية النزوح من الجنوب مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في شهر يناير الماضي، موضحًا أن الأمر دليل على إصرارهم على التشبث بالأرض رغم الاحتياجات وعدم وجود الماء والكهرباء.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 326 شهيدا.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء: «وصل مستشفيات قطاع غزة 326 شهيدًا حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة، ولازال عدد من الضحايا تحت الركام، وجارٍ العمل على انتشالهم».