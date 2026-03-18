مقتل إسرائيليين اثنين في هجوم صاروخي إيراني

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بمقتل إسرائيليين اثنين جراء هجوم صاروخي إيراني، أدى كذلك إلى إلحاق أضرار واسعة في إحدى محطات القطار في تل أبيب.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن حالتي الوفاة وقعتا في رمات جان، "ويعتقد أنهما رجل وامرأة في السبعينيات من العمر كانا خارج منطقة محمية".

وأفادت الشرطة بأن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الضربة التي استهدفت منطقة شارون.

في غضون ذلك، سقطت شظايا صاروخ اعتراضي على محطة تل أبيب–سافيدور المركزية للقطارات، ما تسبب في أضرار ببعض أرصفة المحطة، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأفادت شركة سكك حديد إسرائيل بأن "حركة القطارات توقفت مؤقتا على مستوى البلاد، بينما تعمل خدمات نقل بديلة بين محطات هرتسليا، تل أبيب–سافيدور المركزية ومطار بن جوريون. ولم تُسجل أي إصابات. وتعمل طواقم السكك الحديدية على إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها".