تقارير بريطانية: محادثات مباشرة بين السعودية وإيران جرت في بغداد

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بأن مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات بين الخصمين الإقليميين، وذلك بعد 4 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف تقرير الصحيفة نقلا عن أحد المسؤولين، أن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في 9 أبريل، وتناولت هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السعودية، وكانت إيجابية.

ولم ترد السلطات السعودية بعد على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق.

ولكن الصحيفة نقلت عن مسؤول سعودي كبير نفيه إجراء أي محادثات مع إيران.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد زار السعودية في أواخر الشهر الماضي.

ويأتي التقرير في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي عارضته الرياض، وفي الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب في اليمن، التي ينظر إليها في المنطقة على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ودعت الرياض إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران بمعايير أقوى، وقالت إنه لابد من انضمام دول الخليج العربية إلى أي مفاوضات بشأن الاتفاق لضمان تناوله هذه المرة لبرنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين.

وأيدت السعودية وحلفاؤها قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي للدول الكبرى مع إيران، وإعادة فرض العقوبات على طهران التي ردت بخرق العديد من القيود على أنشطتها النووية.

من جهته، قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية لرويترز الأسبوع الماضي، إن إجراءات بناء الثقة مع طهران قد تمهد الطريق لإجراء محادثات موسعة بمشاركة خليجية عربية.