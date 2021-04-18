بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل «هجمة مرتدة»، بذهاب «سيف» لمقابلة «خالد» أحد الرجال الذين كانوا يعملون تحت أمر «أسامة»، والذي كان من المقرر أن يعرف من هو «أبو أيوب المصري» الذي سيتولى خلافة تنظيم القاعدة، ويخبر «سيف» أنه تم كشفه ويحتاج إلى الهروب في أسرع وقت.

وتذهب «دينا» لمقابلة «باسل»، والذي يخبرها أن المنظمة التي تعمل بها يوجد بها جواسيس، ولكنها تنصحه بالذهاب إلى طبيب نفسي، فيما يرفض «خالد» إعطاء أي معلومات لـ«سيف» إلا عندما يعيده إلى أرض الوطن، ولكن «سيف» يطلب منه معلومة واحده حتى يقنع الجهاز بمصر بضرورة إرجاعه.

ويعطي «سيف» الإدارة بمصر المعلومات التي حصل عليها من «خالد» عن «أبو أيوب المصري»، فيقرر الجهاز بمصر ضرورة عودته، وأثناء طريقهم يعترضهم بعض أعضاء تنظيم القاعدة، ولكنهم ينجحون في الهروب، ويصل «خالد» إلى سوريا ليتحرك منها إلى مصر، ويعود «سيف» إلى بغداد.

وترفع المخابرات الأمريكية المراقبة عن «سيف» بعد طلب «مانويلا»، بينما يستعد «سيف العربي» للعودة إلى مصر، ويقابل «مانويلا» ويخبرها بإستعداده للسفر ويطلب منها مساعدة «حسن»، فيما يعود «خالد» إلى مصر ويتم التحقيق معه في جهاز المخابرات.

«هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، يوسف عثمان، قيس شيخ نجيب، مايان السيد، نورا عبدالرحمن، خالد أنور، شروق ايمن، ندى موسى، سلمى طارق، هاجر الشرنوبي، محمد عادل، شمم الحسن، علي قنديل، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.