السيطرة على حريق بعقار في منطقة طوسون شرقي الإسكندرية

سيطرت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق نشب بعقار كائن في شارع 25 بمنطقة طوسون، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة وحي ثانٍ المنتزه، دون أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب حريق أعلى محل "ألبان تبارك"، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي طوابق العقار، فيما رجحت المعاينات الأولية أن يكون الحريق ناتجًا عن ماسٍ كعربائي.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.