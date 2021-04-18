تقرير: استدعاء رؤساء وزراء بريطانيا السابقين في تحقيق بشأن جماعات الضغط

من المقرر استدعاء كل رئيس وزراء على قيد الحياة لا يعمل بالسياسة حاليا للإدلاء بشهادته في تحقيق جديد بشأن جماعات الضغط من المتوقع الإعلان عنه غدا الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة تلجراف نقلا عن رئيس اللجنة التي تجري التحقيق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات في الأدوار التي يؤديها أعضاء الحكومة والخدمة المدنية الحاليون والسابقون، وكيفية استخدامهم لنفوذهم لتعزيز تلك المصالح التجارية.

وقالت تلجراف إن هذا سيكون أكبر تحقيق بشأن جماعات الضغط في المملكة المتحدة، والتحقيق الأوسع نطاقا.

وسوف يتم الاستماع إلى جميع الأدلة علنا، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرا عن النتائج بحلول نهاية تموز/يوليو.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أيضا أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن مستشار مستقل جديد للمعايير الوزارية غدا الاثنين.

يأتي التحقيق في أعقاب الكشف عن أن رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون اتصل بوزراء الحكومة عن طريق رسالة نصية نيابة عن شركة جرينسيل كابيتال المفلسة حاليا، والتي نصح بمساعدتها في تأمين التمويل الطارئ.

كما تم الكشف عن أن أحد كبار موظفي الخدمة المدنية شغل منصبا في الشركة التي تحمل اسم الملياردير ليكس جرينسيل أثناء عمله أيضا في الخدمة المدنية.

وأصبحت الفضيحة مصدر إحراج للحكومة.