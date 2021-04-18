في الحلقة الخامسة من مسلسل «قصر النيل»، يجد الضابط «خالد نوح» زجاجة من السُم الذي قُتل به «منصور السيوفي»، لتشير كل أصابع الأتهام نحو «كاميليا» والتي تدرك جيدًا من فعل بها ذلك، ففي الليلة الماضية اكتشفت «كاميليا» أن «عايدة» كانت موجودة في غرفتها لأنها تمتلك كافة مفاتيح غرف القصر، وأنها اكتشفت أيضًا الصور التي تخص «نبيل السيوفي».

أما عن مقتل «منصور السيوفي»، فقد تناقشت «عايدة» مع «نبيل» حول ضرورة التخلص من «كاميليا» بعدما كشفت العديد من الأسرار العائلة، في الوقت الذي كانت تحاول فيه «كاميليا» إيجاد جنيهات الذهب والتي تظن بقوة أن خالها «ممدوح» يعرف مكانهم.

«قصر النيل» بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.