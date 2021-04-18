 حادث قطار طوخ.. وكيل صحة الشرقية يصل مستشفى منيا القمح تحسبا لاستقبال مصابين - بوابة الشروق
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حادث قطار طوخ.. وكيل صحة الشرقية يصل مستشفى منيا القمح تحسبا لاستقبال مصابين

فاطمة علي
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 4:42 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 4:42 م

وصل الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة تنفيذ رفع درجة الاستعداد، وجاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات إصابة من حادث قطار محافظة القليوبية، بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة، ومديرية الصحة بالقليوبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات المحافظة، وخاصة المستشفيات القريبة من محافظة القليوبية، بالتزامن مع الحادث، مشيرا إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للمشاركة في نقل الحالات المصابة في حالة الاحتياج، تنفيذ التوجيهات وزارة الصحة.

وأكد مسعود، أنه تم الدفع بفرق الانتشار السريع من ديوانمديرية الشئون الصحية، للتحرك للمستشفيات القريبة من القليوبية، ومنها منيا القمح،والسعديين، ومشتول السوق، والزوامل، وبلبيس المركزية للمشاركة في تقديم الخدمة في حالةالاحتياج لهم.

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