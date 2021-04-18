وزير الخارجية الأمريكي يرفض الانتقادات لخطة سحب القوات من أفغانستان

رفض وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، الانتقادات الموجهة لخطة الرئيس جو بايدن لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلا إن الولايات المتحدة أنجزت مهمتها في إنهاء قدرة تنظيم القاعدة على ضرب الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن بلينكين قوله في مقابلة مع قناة "إيه بي سي"، اليوم الأحد، إنه يحترم الجنرالات المتقاعدين الذين انتقدوا الخطة، "لكن لدينا عملية مدروسة ومستنيرة للغاية أدت إلى قرار الرئيس".

وأضاف "ذهبنا إلى أفغانستان قبل 20 عامًا، وذهبنا للتصدي لأولئك الذين هاجمونا في 11 سبتمبر، وللتأكد من أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى ملاذا للإرهاب الموجه للولايات المتحدة أو لأي من حلفائنا وشركائنا.. لقد حققنا الأهداف التي وضعناها".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات بلينكن تأتي في الوقت الذي حذر فيه بعض مسؤولي الجيش والاستخبارات الأمريكية علنا ​​من أن الولايات المتحدة تخاطر برؤية الحكومة الأفغانية الوليدة وقد باغتها صراع عسكري مع حركة طالبان إذا انسحبت الولايات المتحدة من المنطقة، وهي نتيجة من شأنها أن تؤدي إلى انتكاس مكاسب العقدين الماضيين التي أعقبت الإطاحة بطالبان من السلطة بعد وقت قصير من الغزو الأمريكي لأفغانستان.