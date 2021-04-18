تنطلق إحدى فعاليات مبادرة "مصر تستطيع" لدمج أصحاب الهمم، من خلال رياضة التزحلق على الجليد بإحدى المولات الشهيرة بالقاهرة، وذلك فى التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب.

ووقع الاختيار على البطلة نورهان عثمان من أصحاب الهمم، بعد متابعة ومراقبة قدراتها على الإتزان والتحكم الجسدى، وبعد اجتيازها فترة تدريب مكثفة لمدة 4 أشهر متواصلة، لتصبح أول بطلة من أصحاب الهمم تحترف رياضة التزحلق علي الجليد.

حضر الفعالية عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، منهم "الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبدالوهاب دنيا وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية"، والنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، ومحمد العتري المدير الإقليمي للمنشآت الثلجية، والإعلامية أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، والمخرج مواهب الحلوي وحرمه السيدة نجوى.

من جانبها أوضحت المهندسة سمر حسب الله، مؤسسة المبادرة والمنظمة للفعالية، أن فكرة المبادرة جاءت من خلال مشروع السياحة المتاحة لذوى القدرات الخاصة، الذى يهدف إلى عمل برامج سياحية لأصحاب الهمم ودمجهم فى المجتمع لممارسة الحياة كما يعيشها الآخرين، وإنها قامت بالتعرف على البرامج الرياضية المناسبة لكل إعاقة، والأماكن السياحية التى يمكن التنفيذ فيها.