موسيماني يبرز دور جماهير الأهلي: دعمكم لاعب إضافي في الملعب

وجه الجنوب إفريقي بيستو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي رسالة لجماهير الفريق التي تواجدت خلال مباراة الرجاء البيضاوي المغربي والتي أقُيمت السبت الماضي، لحساب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وغرد موسيماني عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" أحبكم أيضًا يا رفاق... الدعم الذي تقدمونه دائمًا هو لاعب إضافي على أرض الملعب".

وأضاف:" أن شاء الله الأهلي سيكافح في المغرب".

وقامت جماهير الأهلي بتوجيه الهتاف للجنوب إفريقي قبل انطلاق مباراة الذهاب التي أقُيمت على ستاد الأهلي WE السلام.

جماهير الأهلي هتفت للمدرب الجنوب إفريقي قبل مواجهة الرجاء يوم السبت الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد السلام.

وحقق الأهلي انتصارا صعبا أمام الرجاء البيضاوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وستُقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبلة بستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء

Love you too guys.The support that you always provide is of an extra player on the pitch.Enshalla we will give the Al AHLY fight in Morocco .❤️🤲🏾🦅 https://t.co/v250B6tjCd