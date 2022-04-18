مياه سوهاج تنظم حملة توعوية لأهالي قرية بهاليل الجزيرة إحدى قرى حياة كريمة

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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حملة توعوية لأهالي قرية بهاليل الجزيرة بمركز المراغة؛ بهدف توعية المشاركين بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه سوهاج، بتعريف المشاركين بمشروعات المبادرة والتي يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

ومن جهتها، أشارت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، إلى تنفيذ حملة طرق أبواب وندوات توعية بمسجد وكنيسة القرية ولقاء توعوي لأهالي القرية؛ لتوعية المشاركين بالمشروعات الجاري تنفيذه وكذلك لتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العام.

كما يتم دعوتهم لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.