وزير الخارجية البحريني: ملتزمون بقيم التسامح والحوار والتعايش السلمي

أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، تمسك المملكة بقيمها الدبلوماسية التاريخية الداعية للتسامح والتعايش السلمي، وتعزيزها على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اليوم الدبلوماسي الرمضاني الذي أقامته وزارة الخارجية البحرينية مساء أمس الأحد، تكريمًا للسفراء والدبلوماسيين والإداريين المتقاعدين.

وقال الزياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الاثنين - إن مملكة البحرين ماضية في تعزيز مكانتها الرفيعة كمنارة حضارية عالمية في التسامح والوئام والعيش المشترك بين الثقافات والحضارات، وتوطيد علاقتها الوثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية على أسس من الاحترام المتبادل والشراكة المتينة في حفظ الأمن والسلام ودعم التنمية المستدامة.



