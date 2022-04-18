طهران ترد على تصريحات السفير الأوكراني: نعارض الحرب ونبحث عن جذور للحل

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تصريحات السفير الأوکراني لدى طهران سيرجي بورديلياك، التي قال فيها إن طهران لم تقدم مساعدات لكييف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: «إيران تعارض أساسا الحرب، وتدعو لبحث جذور الأزمة الأوكرانية».

وأضاف: «يتعين على السفير الأوكراني أن يقرأ تغريدة وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، ليطلع على مواقف بلده الرسمية».

وكان السفير الأوكراني، قد أشار إلى عدم دعم المسؤولين الإيرانيين لبلاده، لافتا إلى رسالتين شخصيتين بعث بهما للرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، وعدم رد أي منهما على الرسالتين.

وأضاف السفير: «بعد اندلاع الحرب، أرسلت كل دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط الكثير من المساعدات الإنسانية (لأوكرانيا)، لكننا لم نتلق ريالا واحدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

واستطرد: «إذا استمر موقف الحكومة الإيرانية هذا وأرادت إيران توفير سلعها الغذائية من أوكرانيا في العام المقبل، فسوف تسأل أوكرانيا..أين كنتم حتى الآن؟ أين كنتم قبل عام عندما كنا بحاجة إلى مساعدتكم الإنسانية؟».

وأوضح أنّ نصف زيوت الطعام في إيران يتم توفيره من أوكرانيا، وأن أسعار المواد الغذائية في إيران قد ترتفع إذا استمرت الحرب.